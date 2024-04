Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Fahrer flüchtet nach Unfall - Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag, gegen 18:30 Uhr, bis Freitag, gegen 07:00 Uhr, beschädigte eine unbekannte Täterschaft womöglich mit ihrem Fahrzeug das geparkte Auto eines 44-Jährigen und entfernte sich hiernach von der Unfallörtlichkeit.

Der Eigentümer eines BMW parkte sein Fahrzeug am Donnerstagabend ordnungsgemäß am Fahrbahnrand der Pfarrgasse ab. Bei seiner Rückkehr am Freitagmorgen bemerkte er, dass die Achse des rechten Vorderrades durchgebrochen war. Zudem erblickte er im Bereich des Kotflügels und der Stoßstange erhebliche Beschädigungen. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 5.000 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Eine aufmerksame Bewohnerin berichtete von einem lautstarken Knall im Tatzeitraum von 03 Uhr bis 04 Uhr, was auf eine Kollision von Fahrzeugen hindeuteten könnte.

Der bislang unbekannte Unfallverursacher muss sich wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten. Das Polizeirevier Heidelberg-Nord die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zur Täterschaft geben können, sich unter der Telefonnummer 06221 4569-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell