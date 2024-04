Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Grillkohle in Mülleimer verursacht hohen Sachschaden

Heidelberg (ots)

Am Sonntagabend gegen 20:40 Uhr wurde der Berufsfeuerwehr Heidelberg im Stadtteil Handschuhsheim eine brennende Mülltonne am Hans-Thoma-Platz gemeldet. Bereits mit dem Eintreffen der Feuerwehr und der Polizei konnte kein Feuer mehr festgestellt werden. Lediglich auf die offenbar durch den Brand verschmorte Mülltonne wurden die Einsatzkräfte aufmerksam. Aufgrund der Hitzeentwicklung wurde außerdem die Hausfassade, an der die Mülltonne stand, in Mitleidenschaft gezogen. Wie sich herausstellte, entsorgte ein 38-jähriger Anwohner die wohl noch erhitze Grillkohle in die Mülltonne, wodurch diese Feuer fing. Dem Mann gelang es mit eigenen Mitteln das Feuer zu löschen. Der Sachschaden wird auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Das Polizeirevier Heidelberg-Nord hat nun die Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen.

