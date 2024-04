Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Pkw kollidiert mit Straßenbahn, PM Nr. 2

Heidelberg (ots)

Gegen 08:40 Uhr fuhr ein 73-jähriger Mercedes-Benz-Fahrer die Bergheimer Straße in Fahrtrichtung Bismarckplatz entlang. Auf Höhe der Kirchstraße bog der 73-Jährige für ein Wendemanöver nach links ab. Hierbei übersieht der Fahrer die in gleicher Richtung fahrende Straßenbahnlinie 26 und kollidierte mit dieser. Durch die Kollision drehte sich der Mercedes um 180 Grad um die eigene Achse und kam neben der Straßenbahn zum Stehen. Der 73-Jährige wurde durch den Unfall schwer verletzt. Seine 73-jährige Beifahrerin zog sich leichte Verletzungen zu. Die beiden Verletzten wurden durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Straßenbahn war zum Unfallzeitpunkt mit ca. 20 Fahrgästen besetzt. Der 42-jährige Straßenbahn-Fahrer sowie die Fahrgäste blieben unverletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf schätzungsweise 30.000 Euro. Der Mercedes musste abgeschleppt werden. Die Straßenbahn war noch fahrbereit und wurde in die Betriebsstätte verbracht. Der Schienenverkehr war während der Unfallaufnahme in beide Richtungen voll gesperrt.

