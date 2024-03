Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unfallflucht in Schortens - Schwarze Limousine soll sich vom Unfallort entfernt haben - Polizei sucht Zeugen

Schortens (ots)

Am 18.03.2024 kam es gegen 17:20 Uhr an der Kreuzung Bahnhofstraße/Jeversche Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem grauen Pkw der Marke Peugeot, Typ 308, und einer schwarzen Limousine. Der Fahrer des Peugeot beabsichtigte von der Bahnhofstraße nach links in die Oldenburger Straße einzubiegen, musste aber zuvor verkehrsbedingt bei Rotlicht warten. Der Fahrer der schwarzen Limousine fuhr mit seinem Fahrzeug an dem Peugeot vorbei, wobei es zu einer Berührung zwischen den Fahrzeugen kam und setzte nach dem Zusammenstoß seine Fahrt in Richtung Alte Ladestraße fort, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Zeugen, die Angaben zum Verursacherfahrzeug bzw. Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Schortens unter der Rufnummer 04461 984930 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell