POL-WHV: Unfallflucht in der Friedenstraße in Wilhelmshaven - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots) - Varel - versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl Bereits am Freitagnachmittag wurde bekannt, dass bislang unbekannte Personen versucht haben in ein Wohnhaus in der Straße Zum Jadebusen in Varel einzubrechen. Im Zeitraum vom 13.03.2024, 11:00 Uhr bis zum 15.03.2024 11:00 Uhr, wurde versucht ein Fenster des Wohnhauses aufzubrechen, was nicht gelang. ...

