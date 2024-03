Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Presse PK Varel (Stand 17.03.2024, 08:30 Uhr) Zeitraum 15.03.2024 bis 17.03.2024

Wilhelmshaven (ots)

Varel - versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl Bereits am Freitagnachmittag wurde bekannt, dass bislang unbekannte Personen versucht haben in ein Wohnhaus in der Straße Zum Jadebusen in Varel einzubrechen. Im Zeitraum vom 13.03.2024, 11:00 Uhr bis zum 15.03.2024 11:00 Uhr, wurde versucht ein Fenster des Wohnhauses aufzubrechen, was nicht gelang. Der oder die Täter entkamen unerkannt ohne Diebesgut. Zeugen die Hinweise zum Tatgeschehen geben könne werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04451-923-0 mit der Polizei Varel in Verbindung zu setzen.

Sande - Verkehrsunfallflucht

Angezeigt wurde am 16.03.2024 bei der Polizei in Varel ein Verkehrsunfall, der beim Nord-West-Krankenhaus in Sande geschehen sein soll. Demnach stellte eine 24-jährige Frau aus Jade ihren Pkw am 15.03.2024, gegen 20.50 Uhr, auf dem Parkplatz beim Krankenhaus unbeschädigt ab. Nach Rückkehr zu ihrem Fahrzeug und nach der Heimfahrt am 16.03.2024 gegen 06.45 Uhr fällt der jungen Frau ein Schaden am erst neu zugelassenen Pkw auf. Es entstand ein geschätzter Schaden von ca. 500,- Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden gekümmert zu haben. Hinweise zum Unfallgeschehen nimmt die Polizei Jever unter der Rufnummer 04461- 74490 entgegen.

