Polizeidirektion Hannover

POL-H: Ronnenberg: 68-Jähriger bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Hannover (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, 16.03.2024, ist ein 68-jähriger Autofahrer bei einem Verkehrsunfall mit einem anderen Auto bei Benthe verstorben.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover war gegen 04:30 Uhr ein Mercedes GLC auf der Nenndorfer Landstraße bei Benthe in Richtung Gehrden unterwegs als er aus bislang unbekannter Ursache mit einem Fiat Punto frontal zusammenstieß. Der Fiat wurde bei dem Unfall gegen einen Baum geschleudert - sein 68-jähriger Fahrer starb dabei noch an der Unfallstelle. Der 24 Jahre alte Fahrer des Mercedes wurde hingegen leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Sofort alarmierte Kräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren bis in die frühen Morgenstunden im Einsatz. Die Nenndorfer Landstraße musste zum Zwecke der Unfallaufnahme zeitweise voll gesperrt werden. /dd

