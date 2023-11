Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Lackendorf/ Lkr. Rottweil) Auffahrunfall auf der Kreisstraße 5537 (25.11.2023)

Lackendorf (ots)

Insgesamt rund 8.000 Euro Blechschaden sind die Folgen eines Auffahrunfalls, der am Samstag, gegen 18 Uhr, auf der Kreisstraße 5537 im Einmündungsbereich zur Bundesstraße 462 passiert ist. Eine 35-Jährige fuhr mit einem Seat Arona hinter einer 25-jährigen Fahrerin eines Krankenwagens auf der K 5537 von Lackendorf herkommend in Richtung Bundesstraße 462. An der Einmündung musste die 35-Jährige den Krankenwagen anhalten, um den Verkehr der B462 passieren zu lassen. Die Seat-Fahrerin erkannte dies vermutlich zu spät und prallte in das Heck des Mercedes Sprinters. Beide Fahrerinnen blieben unverletzt. Ein Abschlepper kümmerte sich um den demolierten Seat, an dem ein Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro entstand. Den Schaden am Krankenwagen schätzte die Polizei auf etwa 3.000 Euro.

