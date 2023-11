Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Lauterbach/ Lkr. Rottweil) Unbekannte beschädigen eine Baustellenampel mutwillig- Zeugen gesucht (24./25.11.2023)

Lauterbach (ots)

In der Nacht von Freitag, 20.00 Uhr, auf Samstag, 3.45 Uhr, hat ein Unbekannter absichtlich eine Baustellenampel auf der Landesstraße 108 umgeworfen und so einen Schaden in noch nicht bekannter Höhe verursacht. Die mobile Ampel regelte den Verkehr einspurig an der Baustelle auf Höhe der Grüngutannahmestelle. Durch das Umwerfen wurde ein Stecker zerstört, wodurch die Stromverbindung der Ampel gekappt wurde. Die Polizei Schramberg, Tel. 07422 2701-0, hat Ermittlungen wegen der begangenen Sachbeschädigung eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise.

