Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Mehrere beschädigte Fahrzeuge nach Unfall, PM Nr. 1

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Derzeit befinden sich Einsatzkräfte der Polizei sowie des Rettungsdienstes aufgrund eines Unfalls in der Hockenheimer Landstraße im Einsatz. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein Transporter-Fahrer von der Hockenheimer Landstraße kommend in Fahrtrichtung Schwetzingen. An der Kreuzung zur B 291 soll der Fahrer über eine rote Ampel gefahren sein und kam auf einem Supermarktparkplatz zum Stehen. Über die genauen Hintergründe des Unfalls sowie das Verletzungs -und Schadensbild kann noch keine Aussage getroffen werden. Derzeit befinden sich Rettungsdienst und Polizei vor Ort im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell