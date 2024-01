Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Brand im Netto-Einkaufsmarkt in Brebach-Fechingen

Saarbrücken, Brebach-Fechingen (ots)

Am 14.01.2023 gegen 05:45 Uhr wurde die Integrierte Leitstelle über einen Brand im Netto-Einkaufsmarkt in Brebach-Fechingen informiert. Bei Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte konnte aus dem hinteren Gebäudeteil starke Rauchentwicklung festgestellt werden, teilweise schlugen Flammen aus einem Fenster. Die Brandbekämpfung erfolgte teilweise übers Dach, da die Flammen bereits auf die Dachbalken übergriffen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist die Brandursache nicht geklärt, sodass weitere kriminalpolizeiliche Ermittlungen aufgenommen werden. Eine Öffnung des Marktes am Montag wird sehr wahrscheinlich nicht stattfinden können. Durch die Rauchentwicklung, die sich auch in den Verkaufsraum erstreckte, sind teilweise Lebensmittel unverkäuflich. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt. Angaben zur Schadenshöhe sind derzeit nicht möglich.

