Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Einbrüche in 14 Wohn- und Geschäftshäuser in der Saarbrücker Innenstadt

Saarbrücken (ots)

Sowohl am Mittwoch, 10. Januar 2024, als auch am Donnerstag, 11. Januar 2024, wurden bei der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt mehrere Einbrüche in der Saarbrücker Innenstadt gemeldet.

Die Taten ereigneten sich vermutlich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sowie von Mittwoch auf den heutigen Donnerstag.

Nach jetzigem Kenntnisstand wurden in insgesamt 14 Wohn- und Geschäftshäusern eine Wohnung sowie unterschiedliche Gewerbeeinheiten angegangen, darunter Arztpraxen, Einzelhandelsgeschäfte und Dienstleistungsunternehmen. Die Tatorte befinden sich schwerpunktmäßig in der Mainzer Straße sowie im Nauwieser Viertel.

Bei der angegangenen Wohnung sowie drei weiteren Objekten waren die Eindringversuche nicht erfolgreich. Alle anderen Objekte wurden gewaltsam geöffnet und wiesen an den Zugängen entsprechende Beschädigungen auf. Die Spurenlage lässt darauf schließen, dass Hebelwerkzeuge eingesetzt wurden.

Aus mehreren Geschäftsräumen wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand vornehmlich Bargeld entwendet. Die genaue Höhe des entstandenen Schadens kann von hiesiger Seite noch nicht beziffert werden.

Durch die Tatorteinheit des Saarbrücker Kriminaldienstes erfolgte eine Spurensuche und Spurensicherung an allen Objekten. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an.

Bei einer der Taten, einem Einbruchsversuch in der Mainzer Straße in der vergangenen Nacht, wurden zwei männliche Personen beobachtet, welche als Tatverdächtige in Betracht kommen. Eine Identifizierung der Personen steht noch aus.

Wer verdächtige Beobachtungen im Sachzusammenhang gemacht hat oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0681/9321-233 bei der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt zu melden.

