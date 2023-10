POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit unerlaubten Entfernen vom Unfallort

Wittlich (ots) - Am Montag, den 02. Oktober 2023, kam es in der Zeit zwischen 16:00 Uhr und 20:30 Uhr im Bereich "Zur Philippsburg 9" in Wittlich zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Ein am rechten Fahrbahnrand abgestellter BMW (320d), wurde durch ein unbekanntes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken aus der Hofeinfahrt der o.g. Adresse an der vorderen linken Frontstoßstange beschädigt. Der Fahrer des Verursacherfahrzeuges ...

