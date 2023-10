POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht in Blankenrath

Daun (ots) - Am 30.09.2023 berichtete die Polizeiinspektion Daun bereits über einen Einbruchsdiebstahl in die Wehrbüschkapelle in Daun. Hier war der Opferstock gewaltsam aus der Wand gestemmt und vollends entwendet worden. Im Zeitraum 27.09.2023 bis 29.09.2023 begaben sich bisher unbekannte Täter in die Wehrbüsschkapelle in Daun und stemmten hier mit brachialer ...

