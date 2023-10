Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0619 --Chococrime und Autoklau: Dreiste Diebe auf Beutezug--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Neustadt, Mitte, OT Huckelriede, Altstadt, Volkmannstraße, Violenstraße Zeit: 20.10.23, 15.50 Uhr, 22.10.23, 00.05 Uhr

Für zwei 25 und 55 Jahre alte Männer endete das Wochenende mit Freiheitsentzugskarten. Während der eine am Freitag beim Diebstahl von 35 Tafeln Schokolade in der Neustadt erwischt wurde, stoppte die Polizei den anderen, als dieser vergangene Nacht in der Innenstadt in sehr dreister Manier ein Auto entwendete.

Der 25-Jährige hielt sich in einem Supermarkt in der Volkmannstraße auf und steckte sich, in der Hoffnung unbeobachtet zu sein, nichts Geringeres als 38 Tafeln Kakaokunstwerke in Quadratform in seinen Rucksack. Anschließend bahnte er sich seinen Weg durch den Laden und ignorierte dabei gekonnt die Kassenzone. Der Ladendetektiv war dem Dieb allerdings auf der Spur. Mit einem geschulten Auge und dank einer guten Videoüberwachung sprach er den Übeltäter an und führte ihn ins Schokoladenverhörzimmer. Hier nützte das Leugnen dann nichts mehr, denn sein Depot trat zum Vorschein und rief damit die Polizei auf den Plan. Der 25 Jahre alte Mann, in der Vergangenheit schon durch diverse Eigentumsveränderungen in Erscheinung getreten, wurde in Haft genommen.

Ein 73 Jahre alter Bremer war in Nacht zu Sonntag auf dem Weg nach Hause und stoppte seinen Mercedes vor einer Garageneinfahrt in der Violenstraße. Er stieg kurz aus, um noch Müll zu entsorgen und ließ dabei die Fahrertür offen und den Motor laufen. Was dann passierte muss ihm wie in einem schlechten Krimi vorgekommen sein: Ein fremder Mann nutzte die kurze Abwesenheit, stieg in sein Auto und brauste mit Vollgas davon. Die Flucht währte jedoch nicht lange, denn die Polizei stoppte den Dieb nur wenige Straßen weiter in der Martinistraße. Der 55-Jährige stand deutlich unter Drogeneinfluss und wurde festgenommen. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten die Einsatzkräfte zudem fest, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorlag - wegen Diebstahls.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell