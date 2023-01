Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Falsche Polizisten erbeuten Schmuck.

Wieder hatten Betrüger am Telefon Erfolg: Unbekannte, die sich am Telefon als Polizisten ausgaben, überzeugten am Dienstag (10.01.2023) eine Detmolderin ihr Bankschließfach zu leeren und den Inhalt zu übergeben. Die angeblichen Polizisten behaupteten die Wertsachen für sie in Sicherheit zu bringen. Da es sich um eine verdeckte Polizeiaktion handele, solle sie die Tasche mit den Wertsachen in der Altenberndstraße nach 19 Uhr neben einem grünen Auto abstellen. Sie tat wie geheißen, kurz darauf war die Tasche fort. Was genau die Unbekannten erbeuteten, steht noch nicht fest. Es befanden sich unter anderen zwei gefüllte Schmuckkästen in der Tasche. Wer Hinweise auf tatverdächtige Personen hat, informiert bitte das Kriminalkommissariat 6 unter der Telefonnummer 05261 9330.

Bitte beachten Sie, dass die Polizei Sie niemals telefonisch über Ihre Vermögensverhältnisse befragt oder auffordert, Geld und Wertsachen zu übergeben. Wenn Sie einen solchen Betrugsanruf bekommen, legen Sie umgehend auf. Die Anrufenden wollen Sie verunsichern, Ihnen Angst machen oder an Ihr Mitleid appellieren. Doch Fakt ist: Egal ob behauptet wird, dass Ihre Wertsachen wegen Einbruchsgefahr übergeben werden oder Sie eine Kaution für eine nahestehende Person leisten sollen, es handelt sich um Betrug. Legen Sie also auf und rufen Sie, wenn Sie verunsichert sind, die echte Polizei an.

