Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Motorradkontrollen nach Bürgerbeschwerden

Hildesheim (ots)

Diekholzen - Roter Berg / Nette - Weinberg (eis) Nach der Phase durchwachsenden Wetters kamen heute mit dem sonnigen Wetter auch wieder die ersten Motorräder auf den Roten- und den Weinberg. Am frühen Nachmittag gingen die ersten Beschwerdeanrufe bei der Polizei Hildesheim ein - am Roten Berg herrschte wieder einmal Motorradlärm. In der "Show-Kurve" auf der westlichen Seite des Berges wurden dann auch zahlreiche Sportmotorräder festgestellt. Diese wurden gezielt kontrolliert und es wurden präventive Gespräche geführt, um auf die Problematik Motorradlärm und die dadurch resultierende Belastung für die Anwohner hinzuweisen. Die meisten Biker reagierten verständnisvoll und sicherten zu, zukünftig rücksichtsvoller mit dem Gasgriff umzugehen. Einige unbelehrbare Motorradfahrende verlegten jedoch kurzerhand zum Weinberg, um dort wiederholt die kurvige Strecke zu befahren. Hier wurden schließlich Platzverweise ausgesprochen, um die Ruhe für die Netter Bürger und die Gäste der örtlichen Restauration wiederherzustellen.

