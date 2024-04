Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Kam ein Plasterstein durchs Fenster geflogen...; Exhibitionist entblößt sich vor Spaziergängerinnen und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Taschendiebstahl im Restaurant - Offenbach

(mk) Ein Taschendieb schlug am Mittwochabend um 17.10 Uhr in einem Restaurant in der Bieberer Straße zu. Der bislang unbekannte Täter setzte sich mit dem Rücken hinter den Geschädigten, der zuvor seine Jacke um seinen Stuhl hing. In der Folge ergriff Langfinger einen Briefumschlag mit Bargeld aus der Innentasche der Jacke des Geschädigten und verließ das Restaurant gemeinsam mit einer weiblichen Begleitung in unbekannte Richtung. Bei dem Dieb soll es sich um einen zirka 40 Jahre alten Mann mit kurzen, schwarzen Haaren und Dreitagebart handeln. Dieser war mit einer schwarzen Steppjacke und einem blauen Pullover, sowie hellblauer Jeans und schwarzen Schuhen mit weißer Sohle bekleidet. Die Polizei sucht nun Zeugen, welche sich bitte an die Kriminalpolizei in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234 wenden.

2. Kam ein Plasterstein durchs Fenster geflogen... - Offenbach

(lei) Das hätte auch anders ausgehen können: Einen gehörigen Schreck dürfte eine 46-Jährige aus dem Georg-Büchner-Weg (einstellige Hausnummern) am späten Mittwochabend bekommen haben, als es gegen viertel nach zehn plötzlich einen lauten Schlag tat und sie feststellen musste, dass ein Pflasterstein und Scherben in ihrem Badezimmer lag. Verletzt wurde die Frau glücklicherweise nicht. Doch wer hatte den Stein von außen durch das Fenster geworfen und vor allem warum? Diese Fragen versucht die Offenbacher Polizei nun zu ergründen und ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Wer den- oder diejenigen gesehen hat, die für das Schlammassel verantwortlich sind, möge sich beim Offenbacher Polizeirevier melden (069 8098-5100).

3. Behinderten-Dreirad gestohlen: Wer kann Hinweise geben? - Langen

(lei) Wie dreist ist das denn? Unbekannte waren jüngst so unverfroren und hatten vor einem Wohnhaus in der Annastraße (70er-Hausnummern) ein Dreirad entwendet, das ein behinderter 13-Jähriger Junge bis dato als Fortbewegungsmittel genutzt hatte. Das hellrote Gefährt, das mit einem Schloss gesichert war, kam im Zeitraum zwischen Montag, 9 Uhr und Dienstag, 14 Uhr, abhanden. Nun sucht die Polizei nach den Dieben und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06103 9030-0.

4. Zeugensuche nach Fahrraddiebstahl: Täter Duo flüchtet mit Transporter - Langen

(mk) Zwei bislang unbekannte Täter verschafften sich am frühen Donnerstagmorgen um 0.15 Uhr Zugang zur Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Hans-Kreiling-Allee. Dort konnten sie den gemeinschaftlichen Fahrradkeller betreten, aus welchem sie nach bisherigen Erkenntnissen mindestens ein Fahrrad entwendeten. Dazu luden die Diebe das Fahrrad in einen blauen Transporter und flüchteten mit diesem in unbekannte Richtung. Bei den Tätern soll es sich um zwei schlanke, zirka 1,70 Meter große Männer mit kurzen dunkelbraunen / schwarzen Haaren handeln. Vermutlich tragen beide auch einen Bart. Beide waren zudem mit einem dunklen Kapuzenpullover, sowie dunkler Hose bekleidet. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Langen unter der Rufnummer 06103 9030-0 zu melden.

5. Exhibitionist entblößt sich vor Spaziergängerinnen - Dietzenbach

(jm) Ein 20 bis 30 Jahre alter Exhibitionist hat sich am Montagmittag auf einem Feldweg im Bereich der Assar-Gabrielsson-Straße vor zwei Fußgängerinnen entblößt. Zwischen 12.45 und 13 Uhr waren die 55 und 58-jährigen Frauen spazieren, als der 1,70 bis 1,80 Meter große sowie schlanke Mann an sie herantrat und sich entblößte. Anschließend lief er den Damen nach bis diese zwei Männer ansprachen. Daraufhin entfernte sich der Sittenstrolch, der schwarze leicht gelockte Haare hatte und eine helle Hose, ein weißes T-Shirt sowie eine schwarze Jacke trug, in Richtung Assar-Gabrielsson-Straße. Die Kripo Offenbach bittet um weitere Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234

Offenbach, 25.04.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

