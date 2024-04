Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Einbruch in Bürokomplex; Jugendlicher rassistisch beleidigt und körperlich angegangen; E-Scooter kollidiert mit Auto - 18-Jähriger verletzt

In eigener Sache:

(lei) Polizeikommissar Manuel Komma hospitiert für die nächsten beiden Wochen bei der Pressestelle des Polizeipräsidiums Südosthessen. Seine Pressemitteilungen firmieren unter dem Kürzel "mk"

1. Einbruch in Bürokomplex - Gelnhausen

(cb) Dreiste Einbrecher verschafften sich zwischen Montagabend, 19.40 Uhr und Dienstagmorgen, 7.40 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einem Bürokomplex in der Clamecystraße (10er Hausnummern). In dem Gebäudekomplex hebelten die bislang unbekannten Täter verschiedene Türen auf, überkletterten Balkonbrüstungen und gingen Fenster an um in die unterschiedlichen Firmen zu gelangen. Anschließend durchsuchten sie die Büroräume nach Wertgegenständen. Mit ihrer Beute von mehreren tausend Euro Bargeld und einer hochwertigen Armbanduhr flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Zeugen wenden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123 an die Kriminalpolizei in Hanau.

2. Jugendlicher rassistisch beleidigt und körperlich angegangen - Bad Orb

(cb) Eine Begegnung im Straßenverkehr am Montagmorgen, gegen 7.45 Uhr, zwischen einem noch unbekannten Autofahrer und einem 16-jährigen Schüler aus Bad Orb ist nun ein Fall für die Polizei geworden. Der Jugendliche führte einen E-Scooter mit sich und war mit einem Freund in der Burgstraße auf dem Gehweg unterwegs, als neben ihm plötzlich ein schwarzer BMW M5 mit HU-Kennzeichen hielt. Der Fahrer öffnete das Beifahrerfenster und beleidigte den 16-Jährigen rassistisch. Es kam zu einem kurzen Wortwechsel zwischen dem Teenager und dem etwa 1,90 Meter großen, 55 bis 60 Jahre alten Mann mit kurzem grauen Bart. Der Autofahrer, der eine Jeanshose sowie einen grauen Strickpullover anhatte, stieg schließlich aus seinem Fahrzeug aus und ging auf den Jungen zu. Den Angaben des 16-Jährigen zufolge trat und schlug der Mann anschließend auf ihn ein. Nachdem der etwa 50 Jahre alte Beifahrer mit kurzen braunen Haaren den Mann aufforderte, den Jungen in Ruhe zu lassen, setzte er sich wieder hinter das Lenkrad seines Wagens. Der 16-Jährige stellte sich vor das Auto, um das Kennzeichen mit dem Handy zu fotografieren, als der BMW-Fahrer anfuhr und auf den Schüler zufuhr. Nur durch einen Sprung zur Seite konnte eine Kollision mit dem BMW offenbar verhindert werden. Die Kriminalpolizei hat nun Ermittlungen unter anderem wegen Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, der Körperverletzung und der Beleidigung aufgenommen und sucht Zeugen des Vorfalls. Diese melden sich bitte unter der Telefonnummer 069 8098-1234.

3. E-Scooter kollidiert mit Auto - 18-Jähriger verletzt - Sinntal/Sannerz

(jm) Am Montagnachmittag ereignete sich in Sannerz ein Verkehrsunfall auf der Lindenstraße/Ecke Tannenweg, bei dem ein 18 Jahre alter E-Scooter-Fahrer verletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen befuhr, gegen 16.05 Uhr, ein 19-Jähriger mit seinem Audi C 4 die Lindenstraße in Richtung Sterbfritz. In Höhe der Einmündung Tannenweg kreuzte ein 18-jähriger mit seinem E-Scooter die Lindestraße und es kam zur Kollision mit dem Auto. Hierbei erlitt der Scooter-Nutzer eine Platzwunde am Kopf und kam zur Abklärung in ein Krankenhaus. Ersten Angaben zufolge soll der Zweiradfahrer das Rotlicht der Lichtzeichenanlage missachtet haben. Zudem war kein gültiges Versicherungskennzeichen an dem E-Scooter angebracht, sodass der Verdacht des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz besteht. Der entstandene Schaden wird auf 1.300 Euro geschätzt.

In diesem Zusammenhang gibt die Polizei nochmals allgemeine Hinweise zur Nutzung von E-Scootern: Es gibt keine Helmpflicht, aber Sie schützen vor Verletzungen. Deshalb empfehlen wir: Tragen Sie den Kopfschutz! Wenn Radverkehrsflächen (wie z. B. Radwege) vorhanden sind, gilt es, diese zu befahren. In allen anderen Fällen muss auf der Fahrbahn gefahren werden. Gehwege dürfen weder zum Fahren noch zum Abstellen der Scooter benutzt werden. Zudem sind E-Scooter versicherungspflichtig, sodass Sie ein Versicherungskennzeichen anbringen müssen und eine Betriebserlaubnis für das Zweirad brauchen. Damit auch weiterhin alle Verkehrsteilnehmer sicher ans Ziel kommen, appelliert die Polizei an die ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht.

