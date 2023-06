Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Autofahrer durch Taschenlampe geblendet:

Schiffweiler (ots)

Am Sonntagmorgen kurz nach Mitternacht befuhr ein 34jähriger Fahrzeugführer mit seiner 30jährigen Beifahrerin die Pestalozzistraße in Schiffweiler in Richtung Heiligenwald, als sie aus einem dortigen Wohnanwesen heraus mit einer leistungsstarken Taschenlampe geblendet wurden. Der Fahrer hatte hierdurch Probleme die Fahrspur zu halten und die Beifahrerin verspürte starke Schmerzen in den Augen. Hinter dem Fahrzeug befanden sich noch weitere, bisher unbekannte Verkehrsteilnehmer, welche ebenfalls angestrahlt wurden. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 32jährigen Anwohner gegen den Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie Körperverletzung eingeleitet wurden. Weitere Geschädigte mögen sich bitte bei der Polizei Neunkirchen melden.

