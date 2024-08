Cloppenburg/Vechta (ots) - Essen (Old.) - Diebstahl aus Ausgrabungsstätte In der Zeit von Dienstag, 30. Juli 2024 16:00 Uhr bis Mittwoch, 31. Juli 2024 07:30 Uhr entwenden bislang unbekannte Täter archäologische Funde aus einer Ausgrabungsstätte in der Straße Wöstendamm. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Essen (Tel.: 05434/92470-0) entgegen. Cappeln - Stationärer "Blitzer" beschädigt Am 31. Juli 2024, ...

