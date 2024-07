Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - versuchter Einbuchdiebstahl

In der Zeit von Montag, 29. Juli 2024 22:00 Uhr bis Dienstag 30. Juli 2024 12:00 Uhr versuchten unbekannte Täter die Tür zu einem Lagerraum eines Marktes in der Hauptstraße, Ortsteil Markhausen, aufzubrechen. Dies misslang jedoch und es konnte kein Diebesgut erlangt werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen.

Friesoythe - Einbruchdiebstahl in Modegeschäft

Bislang unbekannte Täter begaben sich in der Zeit von Montag, 29. Juli 2024 18:15 Uhr bis Dienstag 30. Juli 2024 09:30 Uhr auf ein Grundstück in der Moorstraße, verschafften sich Zugang zum dortigen Bekleidungsgeschäft. Diebesgut ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen.

Bösel - Sachbeschädigung

In der Zeit von Freitag, 26. Juli 2024 13:00 Uhr bis Dienstag, 30. Juli 2024 08:20 Uhr beschädigten derzeit unbekannte Täter einen Baum auf einem Schulhof in der Straße Auf dem Rahe. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Bösel (Tel.: 04494-92262-0) entgegen.

Friesoythe - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Mittwoch, 31. Juli 2024, gegen 01:35 Uhr befuhr eine 20-jährige Frau aus Großefehn mit ihrem Pkw die Straße Grüner Hof, obwohl sie unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Vortest ergab eine Beeinflussung hinsichtlich Kokain und THC. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, die Weiterfahrt wurde untersagt. Barßel - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Motorradfahrerin Am Dienstag, 30. Juli 2024, gegen 20:58 Uhr befuhr eine 34-jährige Frau mit ihrem Motorrad sie Deichstraße in Richtung Barßel. Im Bereich einer Linkskurve kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte einen Straßenbaum. Durch den Unfall wird sie leicht verletzt.

