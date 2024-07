Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 29. Juli 2024 in der Zeit von 10:15 Uhr bis 12:00 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den geparkten Pkw einer 46-jährigen Frau aus Goldenstedt. Diese hatte ihren Pkw, einen Seat Alhambra an der Kleine Kirchstraße abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Lohne - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Am Montag, 29. Juli 2024, gegen 17:30 Uhr befuhren ein 33-jähriger Mann aus Lohne, ein 40-jähriger Mann aus Dinklage und ein 55-jähriger Mann aus Steinfeld die L 846/Vechtaer Straße aus Vechta kommend in Richtung Lohne. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens kam es in Höhe des dortigen Kreisverkehres zu einem Rückstau. Dies erkannte der 55-jährige Steinfelder zu spät und fuhr mit seinem Pkw auf den Pkw des 40-jährigen Dinklagers auf. Dessen Pkw wurde im weiteren Verlauf auf den Pkw des 33-jährigen Lohners aufgeschoben. Durch den Aufprall wurden der 33-Jährige sowie der 40-Jährige leicht verletzt. Alle Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, es entstand ein Gesamtschaden von ca. 20.000,00 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell