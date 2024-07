Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zuerst mit Fahrzeug, dann zu Fuß ...

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

... vor der Polizei geflüchtet, ist ein 36-Jähriger aus Haßloch am 06.07.2024 gegen 23:10 Uhr. Die hiesige Polizeidienststelle wurde zunächst von einem Anwohner in der Adolf-Kolping-Straße in 67433 Neustadt/W. darüber informiert, dass der Haßlocher in alkoholisiertem Zustand bei ihm geklingelt und hiernach unvermittelt mit seinem Renault Clio weggefahren sei. Im Rahmen der Absuche des Nahbereichs konnte der PKW fahrend in der Adolf-Kolping-Straße festgestellt werden. Nach einer kurzen Fahrt stellte der Mann seinen PKW ab und sprang in den naheliegenden Speyerbach, wo er letztlich wenig später durch die Beamten festgenommen werden konnte. Dem Renault-Fahrer wurde im weiteren Verlauf eine Blutprobe entnommen und dessen Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Der ausgehändigte Führerschein des Haßlochers konnte als Totalfälschung erkannt werden und wurde ebenfalls sichergestellt. Nun kommt auf diesen ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung sowie der Trunkenheit im Verkehr zu. Zudem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall informiert.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell