POL-PDNW: Verkehrsunfallflucht auf der L454 - Zeugen gesucht

Weisenheim am Sand (ots)

Am Samstag den 06.07.2024 kam es gegen 14:20 Uhr auf der L454 zwischen Birkenheide und Weisenheim am Sand zu einem Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Pkw die L454 aus Richtung Weisenheim am Sand kommend in Fahrtrichtung Birkenheide. Das Fahrzeug geriet aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Eine entgegenkommende 41-jährige Fahrerin eines schwarzen Landrovers, die in Richtung Weisenheim unterwegs war, musste nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei geriet ihr Fahrzeug in den Graben, wo es zum Stillstand kam. Die Fahrerin und ihr 11-jähriger Sohn blieben glücklicherweise unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 3000 EUR geschätzt.

Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Die Polizeiinspektion Bad Dürkheim hat ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06322 963-0 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.

