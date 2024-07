POL-PDNW: Autobahnpolizei Ruchheim - Verkehrsunfall mit Motorradfahrer führt zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen

Meckenheim/Kreis Bad Dürkheim (ots) - Am Freitag, 05.07.2024, gegen 22:00 Uhr konnte in der Bahnhofstraße im Rahmen der Streifenfahrt ein fahrender PKW (Opel Vectra) festgestellt, angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. An dem Fahrzeug konnten Veränderungen (Unterbodenbeleuchtung an allen Seiten mittels LED-Leuchtband, offener Sportluftfilter) ...

