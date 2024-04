Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg/Polizeistation Vienenburg:

Goslar (ots)

Ermittlungserfolg nach Diebstahl in Bad Harzburg:

Nach einem Diebstahl in einer Tankstelle in Bad Harzburg am Wochenanfang verdichteten die polizeilichen Ermittlungen einen Tatverdacht gegen zwei 39- und 41-jährige Männer. In Abstimmung mit der sachleitenden Staatsanwaltschaft Braunschweig erwirkten die Harzburger Ermittler richterliche Durchsuchungsbeschlüsse. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung wurde bei den Tatverdächtigen Diebesgut aufgefunden und sichergestellt.

Weitere, über diese Pressemitteilung hinausgehende, Erkenntnisse können aktuell aus ermittlungstaktischer Sicht nicht mitgeteilt werden.

+++

Sachbeschädigung und Beleidigung durch Graffiti an PKW:

In Bad Harzburg in der Westeroder Straße besprühten bislang unbekannte Täter im Zeitraum vom 18.04.2024 17:00 Uhr bis zum 19.04.2024 06:00 einen PKW der Marke Mercedes mittels Sprühfarbe und mit einem beleidigenden Inhalt. Der Schaden am PKW beläuft sich auf circa 1500EUR.

Zeugenhinweise bitte an das Polizeikommissariat Bad Harzburg unter der Telefonnummer 05322/911110. Zu einer gewünschten, persönlichen Mitteilung steht Ihnen jede Polizeidienststelle in Ihrer Nähe zur Verfügung.

