Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 18.04.2024

Goslar (ots)

Verkehrsunfallflucht

17.04.2024, 14:50 Uhr bis 18:55 Uhr, 38723 Seesen, Baderstraße Eine bislang unbekannte Person beschädigte vermutlich beim Ausparken einen parkend abgestellten PKW VW in der Baderstraße in Seesen. Anschließend entfernte sich die Person unerlaubt von der Unfallstelle. An dem VW entstand Sachschaden in einer geschätzten Höhe von 200 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Seesen in Verbindung zu setzen.

i.A. Weidenfeller, POK

