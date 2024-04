Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg/Polizeistation Vienenburg:

Goslar (ots)

Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr in Goslar-Vienenburg:

Am Dienstag, den 16.04.2024, gegen 22.40 Uhr, wurde der Fahrer eines Audi in Vienenburg durch eine Streifenwagenbesatzung der Polizei angehalten und kontrolliert. Während der Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des 58jährigen Mannes aus Goslar fest. Daraufhin wurde ein Test mit einem Atemalkoholmessgerät durchgeführt. Er ergab einen Wert von 0,38 mg/l (0,76 Promille). Aufgrund des gemessenen Wertes wurde ihm die Weiterfahrt bis zur Wiederherstellung der Fahrtüchtigkeit untersagt. Es folgte die Einleitung eines Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell