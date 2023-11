Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Fußgänger touchiert und anschließend geflüchtet - Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in Hagsfeld

Karlsruhe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen auf der Schwetzinger Straße in Hagsfeld wurde ein 35-jähriger Fußgänger leicht verletzt.

Ersten Feststellungen zufolge überquerte der Mann gegen 06:30 Uhr die Schwetzinger Straße auf Höhe der Hausnummer 40. Kurz bevor er die Fahrbahn vollständig überquert hatte, wurde er von einem bislang unbekannten PKW-Fahrer, der in Richtung Innenstadt unterwegs war, offenbar übersehen und mit der rechten Fahrzeugfront touchiert. In der Folge stürzte der 35-Jährige und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Der PKW-Fahrer entfernte sich vom Unfallort in Richtung Karlsruher Straße.

Bei dem Fahrzeug des vermeintlichen Unfallverursachers soll es sich um einen schwarzen Pkw, Kombi mit Karlsruher Kennzeichen handeln.

Die Verkehrspolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem geflüchteten Fahrer oder dessen Fahrzeug machen können, sich unter der Telefonnummer 0721 94484-0 zu melden.

