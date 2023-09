POL-PDNR: Geparkter Pkw beschädigt

Kasbach-Ohlenberg (ots) - Im Zeitraum zwischen Freitag, 15.09.2023 und Samstag 16.09.2023, wurde ein geparkter Pkw in einem Hof in der Straße In der Mark an der Fahrertür zerkratzt. Hinweise an die Polizei in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein EPHK Veit Doll Telefon: 02644-943-0 www.polizei.rlp.de/pi.linz Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung ...

