POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 17.04.2024

Goslar (ots) - Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr in Goslar-Vienenburg: Am Dienstag, den 16.04.2024, gegen 22.40 Uhr, wurde der Fahrer eines Audi in Vienenburg durch eine Streifenwagenbesatzung der Polizei angehalten und kontrolliert. Während der Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des 58jährigen Mannes aus Goslar fest. Daraufhin ...

