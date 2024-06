Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - Beim Fahren gestreift

Nicht weit genug rechts war ein 61-Jähriger am Montag in Riedlingen unterwegs.

Ulm (ots)

Gegen 16 Uhr fuhr eine 54-Jährige mit ihrem Fiat in der Tuchplatz Straße. Sie war in Richtung Wasserstapfe unterwegs und fuhr dabei über die Holzbrücke. Dort kam ihr ein 61-Jähriger mit seinem Auto entgegen. Der sei wohl über die Fahrbahnmitte hinaus gefahren. Da der Fahrer des Mercedes nicht möglichst weit rechts fuhr, stieß sein Auto mit der linken Front in die linke Seite des Fiat. Verletzt wurde dabei niemand. Die Polizei Riedlingen hat den Unfall aufgenommen. Den Gesamtsachschaden an den fahrbeiten Autos schätzt sie auf rund 1.500 Euro.

Die Polizei mahnt: Fahren Sie immer möglichst weit rechts. Nicht nur bei Gegenverkehr, wenn Sie überholt werden, an Kuppen, in Kurven oder bei Unübersichtlichkeit. Unfälle im Begegnungsverkehr haben aufgrund der Kräfte, die dann wirken, meist schwerwiegende Folgen. Im schlimmsten Fall kommen Personen zu schaden. Deshalb drohen bei Verstößen gegen das Rechtsfahrgebot Bußgelder.

