Ulm (ots) - Gegen 19 Uhr fielen einem Zeugen zwei Personen an einem See in Rottenacker auf. Einer davon hatte wohl an dem von einem Verein gepachteten See an der Volkersheimer Straße die Angelrute ausgeworfen. Da es sich nicht um Mitglieder handelte, verständigte der Zeuge die Polizei. Bei der Kontrolle des jungen ...

mehr