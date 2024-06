Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Rottenacker - Schwarzangler ertappt

Am Sonntag ist der Polizei in Rottenacker ein Angler ins Netz gegangen.

Ulm (ots)

Gegen 19 Uhr fielen einem Zeugen zwei Personen an einem See in Rottenacker auf. Einer davon hatte wohl an dem von einem Verein gepachteten See an der Volkersheimer Straße die Angelrute ausgeworfen. Da es sich nicht um Mitglieder handelte, verständigte der Zeuge die Polizei. Bei der Kontrolle des jungen Mannes stellten die Beamten eine Angelrute fest. Diese hatte der Jugendliche bereits wieder in seinem Rucksack verstaut. Die Polizei behielt die Angel als Beweismittel ein. Der 17-Jährige sieht nun einer Anzeige wegen Fischwilderei entgegen.

++++1115212

