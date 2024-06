Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Kanzach - Einbrecher unterwegs

Am Samstag oder Sonntag machten sich Unbekannte an mehreren Gebäuden in Kanzach zu schaffen. In einem Fall fanden sie wohl Bargeld.

Ulm (ots)

In der Nacht zum Samstag schlugen die Unbekannten eine Fensterscheibe an einem Gebäude im Rathausweg ein. Über das Fenster gelangten die Einbrecher ins Innere. Im Obergeschoß verschafften sich die Unbekannten gewaltsam Zutritt zu einem Raum. Der wird von ortsansässigen zur Brauchtumspflege genutzt. Eine Kasse mit Bargeld machten sie zu ihrer Beute und flüchteten. Die Polizei fand bei ihren Ermittlungen die leere Kasse in unmittelbarer Nähe zum Tatort.

Am Samstag und Sonntag wurden der Polizei noch weitere Einbrüche oder Einbruchsversuche im Rathausweg und in der Straße Im Winkel gemeldet. Vermutlich in den Nachtstunden suchten die Unbekannten unbewohnte und teils unverschlossene Gebäude auf. An den vier Tatörtlichkeiten wurden Beschädigungen durchgeführt, entwendet wurden den polizeilichen Erkenntnissen offenbar nichts. Die Schäden dürften sich im Bereich von rund 2.000 Euro bewegen.

Die Polizei hat Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Der Polizeiposten Bad Schussenried prüft Tatzusammenhänge und nimmt Hinweise unter der Tel. 07583/942020 entgegen.

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

