Einen 44-Jährigen nahm die Polizei am Sonntag in Göppingen vorläufig fest.

Ein Zeuge meldete kurz vor 20 Uhr einen Einbrecher in der Obere Gartenstraße. Denn über eine Videoüberwachung konnte der mehrere hundert Kilometer entfernte Mitteiler den Mann auf der Baustelle erkennen. Der zunächst Unbekannte machte sich am Kraftstofftank eines Baggers zu schaffen. Dort versuchte er wohl Diesel abzupumpen. Diesen Hinweis und auch eine Personenbeschreibung gab der Zeuge über Notruf an die Polizei weiter. Die war schnell mit mehreren Streifen zur Stelle und nahm den Dieb noch auf dem Baustellengelände fest. Der 44-Jährige war gerade damit beschäftigt, in dem Rohbau Kabel aufzurollen und mitzunehmen. Beim Erkennen der Polizei versuchte der Einbrecher noch zu flüchten. Dies gelang ihm allerdings nicht, den mehrere Beamte hatten den Tatort abgeriegelt. Den Mann erwartet nun eine Strafanzeige wegen versuchten Diebstahls. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle wurde der 44-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt.

