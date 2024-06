Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen an der Steige - Über die Motorhaube geschleudert

Am Samstag ereignete sich in Geislingen a.d. Steige ein Unfall beim Abbiegen in einen Parkplatz.

Um 9.35 Uhr war ein 41-Jähriger mit seinem Fahrrad in der Bahnhofstraße unterwegs. Er kam aus Richtung Kreisverkehr. Auf Höhe eines Lebensmittelgeschäftes kam dem Radler ein Auto entgegen. Das bog nach links in das Grundstück ab. Wie der 60-Jährige später der Polizei berichtete, erkannte er wohl wegen der tiefstehenden Sonne nicht den entgegen kommenden Radfahrer. Der VW stieß mit dem Rennrad zusammen. Dabei wurde der 41-Jährige über die Motorhaube und mehrere Meter in die Luft geschleudert. Anschließend prallte er gegen das Heck eines geparkten BMW SUV. Von dort aus stürzte der Radfahrer auf die Straße. Das Rennrad kam zum Teil unter dem BMW zum Liegen. Dabei verletzte sich der helmtragende Radfahrer und kam mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die Polizei Geislingen ermittelt nun den genauen Unfallhergang. Den Sachschaden an dem fahrbereiten VW schätzt die Polizei auf rund 500 Euro, den am beschädigten Rennrad auf ca. 200 Euro. Auch am BMW ist ein Schaden von rund 3.000 Euro entstanden. Der 60-Jährige muss nun mit einer Anzeige rechnen.

