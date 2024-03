Verband der Feuerwehren in NRW e. V.

VdF-NRW: Provinzial übergibt Brandschutzkoffer an Feuerwehren Brandschutzaufklärung für Seniorinnen und Senioren im Fokus

Wuppertal (ots)

Immer mehr Feuerwehren richten ihre Aufmerksamkeit auf die zunehmende Anzahl älterer Menschen in der Bevölkerung. Gemeinsam entwickelten der Verband der Feuerwehren in NRW und die Provinzial neues Informations- und Anschauungsmaterial, das die Brandschutzaufklärung bei Seniorinnen und Senioren erleichtern wird. Fünfzehn sogenannte Brandschutzkoffer wurden jetzt im Rahmen einer Veranstaltung beim Verband der Feuerwehren (VdF) NRW in Wuppertal übergeben.

Der Brandschutzkoffer besteht aus einem robusten Trolley. Er ist prall gefüllt mit Informations- und Anschauungsmaterialien. Dazu gehören beispielsweise ein Schildersatz mit Brandschutz- und Rettungszeichen, Rauch- und CO2-Melder sowie Feuerlösch-Spray und eine Notfalldose, in der Seniorinnen und Senioren lebensrettende Informationen im Notfall leicht zugänglich für den Rettungsdienst hinterlegen können. Ebenfalls wird im Brandschutzkoffer die Funktionsweise eines sogenannten Herdwächters vorgestellt: Er warnt bei Feuergefahr am Herd und sorgt so für besseren Brandschutz. Gerade für ältere Menschen mit Demenzerkrankung bietet ein Herdwächter zusätzliche Sicherheit, da die Küche der Raum mit der höchsten Brandgefahr in der Wohnung ist.

"Es ist wichtig, die Brandschutzaufklärung bei Seniorinnen und Senioren zu intensivieren. Mit zunehmendem Alter reagieren Menschen oft langsamer, können häufig schlechter sehen und hören, sodass Gefahren im Alltag oft nicht mehr wahrgenommen werden", erklärt Maria Koch, Referentin für Brandschutzerziehung und -aufklärung beim VdF NRW. "Hinzu kommen Demenzleiden und psychische Erkrankungen. Nicht selten werden mehrere Arzneimittel eingenommen. Neben- und Wechselwirkungen von Medikamenten sind vielen Betroffenen oft nicht bekannt, werden teilweise unterschätzt oder ignoriert. Diese können zu einer verminderten Reaktionsfähigkeit und zu Wahrnehmungseinschränkungen führen", so Koch.

Die Unterstützung der Brandschutzerziehung und -aufklärung hat Tradition bei der Provinzial. "Uns ist es wichtig, partnerschaftlich mit den Feuerwehren auf mögliche Risiken im Lebensalltag hinzuweisen. Mit der Übergabe von Brandschutzkoffern an die Feuerwehren fördern wir deshalb aus Überzeugung die fachliche und professionelle Arbeit der Feuerwehren", bekräftigt Christoph Dohr, Leiter der Hauptabteilung Schadenprävention & Risikobewertung der Provinzial. Der Inhalt des Brandschutzkoffers ist nicht nur für ältere Menschen geeignet, sondern kann auch bei jüngeren Menschen eingesetzt werden. Er ergänzt als wichtiges Demonstrationsinstrument die Brandschutzaufklärung bei Erwachsenen.

