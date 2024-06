Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Betrunkener Radler fährt auf Auto auf

Deutlich zu viel getrunken hatte ein 78-Jähriger am Samstag in Göppingen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 12.30 Uhr in der Stuttgarter Straße. Der Senior war dort mit seinem Fahrrad in Richtung Stadtmitte unterwegs. Auf Höhe einer Bushaltestelle erkannte der Radfahrer ein vor ihm verkehrsbedingt haltenden Pkw nicht. Er fuhr dem Auto ins Heck und stürzte auf die Straße. Dabei zog er sich Verletzungen am Kopf, sowie an Armen und Beinen zu. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass der Senior betrunken war. Diesen Verdacht bestätigte ein Alkoholtest. Demnach habe sich der Mann mit rund zwei Promille aufs Rad gesetzt. In einem Krankenhaus wurden seine Verletzungen behandelt und er musste eine Blutprobe abgeben. Der Radfahrer sieht nun einer Anzeige wegen Alkohol im Straßenverkehr entgegen. Wie hoch der Schaden an dem Auto ist, muss die Polizei noch ermitteln.

