HZA-B: Start in ein spannendes und sicheres Berufsleben beim Hauptzollamt Berlin/ Willkommen im "Team für mehr Gerechtigkeit in Deutschland"

2.000 junge Menschen beginnen am 1. August ihre Ausbildung im mittleren bzw. ihr Studium im gehobenen Dienst beim Zoll, 96 davon beim Hauptzollamt Berlin.

Die neu eingestellten Zöllner*innen absolvieren eine zweijährige Ausbildung im mittleren Dienst oder ein dreijähriges Studium im gehobenen Dienst. Theorie und Praxis wechseln sich dabei ab und bauen aufeinander auf. Die theoretische Ausbildung wird an zolleigenen Bildungszentren unter anderem in Münster sowie Plessow absolviert. Die Praxisphasen verbringen die Nachwuchskräfte in verschiedenen Bereichen des Hauptzollamtes Berlin, den Zollämtern sowie Zollfahndungsamt Berlin-Brandenburg.

Nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung erwartet die jungen Zöllner*innen eine spannende und interessante Arbeit in den unterschiedlichsten Aufgabenbereichen des Zolls. Das Spektrum reicht dabei von der Erhebung von Steuern und Verwaltungsaufgaben bis zur Bekämpfung von Schwarzarbeit oder Drogenschmuggel. Auch ist ein Einsatz bei der Zollfahndung möglich. Hier liegt der Schwerpunkt auf der Bekämpfung der organisierter Kriminalität.

"Auch in den kommenden Jahren wird der Zoll verstärkt Ausbildungs- und Studienplätze für eine sichere Zukunft in einer großen Bundesverwaltung anbieten.", sagt der Pressesprecher Michael Unglaube.

Für eine Einstellung zum 1. September 2024 können sich Interessierte sowohl für den mittleren als auch für den gehobenen Dienst noch bis zum 15. Oktober 2023 beim Hauptzollamt Berlin bewerben. Für den gehobenen Dienst gibt es einen weiteren Einstellungstermin zum 1. März 2025. Bewerben kann man sich ab dem 16. Oktober 2023 bis zum 15. April 2024. Für die nächste Einstellungsmöglichkeit für das duale Studium der Verwaltungsinformatik zum 1. Oktober 2024 können sich Interessierte bis zum 15. Oktober 2023 bei der Generalzolldirektion bewerben.

Ausführliche Informationen zu Bewerbung, Einstellung, Ausbildung und Studium beim Zoll bieten wir unter www.zoll-karriere.de oder www.zoll.de ("Karriere") an.

Ansprechpartner für die Ausbildung/ das Studium beim Zoll: Hauptzollamt Berlin Michael Unglaube Telefon: 030/ 69009-6767 E-Mail: presse.hza-berlin@zoll.bund.de www.zoll-karriere.de

Original-Content von: Hauptzollamt Berlin, übermittelt durch news aktuell