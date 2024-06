Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Gerstetten - Kind rennt auf Straße

Verletzt wurde ein Dreijähriger bei einem Unfall am Sonntag in Gerstetten.

Ulm (ots)

Kurz nach 15.15 Uhr rannte das Kind zwischen zwei parkenden Autos in der Gartenstraße auf die Straße. Ein 41-Jähriger fuhr dort gerade mit seinem Citroen. Er leitete zwar noch eine Bremsung ein, den Unfall konnte er jedoch nicht mehr verhindern. Das Kind wurde auf die Straße geschleudert. Die 35-jährige Mutter war ebenfalls vor Ort. Der Rettungsdienst brachte den Dreijährigen mit Verletzungen in ein Krankenhaus. Am Fahrzeug entstand geringer Schaden.

