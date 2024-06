Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Amstetten/B10 - An der Ampel aufgefahren

Am Sonntag erlitt eine 46-Jährige bei einem Unfall in Amstetten leichte Verletzungen.

Ulm (ots)

Gegen 12.15 Uhr war eine 79-jährige mit ihrem Nissan auf der B10 von Ulm in Richtung Amstetten unterwegs. Vor ihr fuhr ein BMW. Dessen 46-jährige Fahrerin bremste an einer Ampel kurz vor Ortsbeginn Amstetten, da diese auf Rot umschaltete. Die Seniorin erkannte das zu spät. Sie fuhr dem stehenden BMW in das Heck. Die BMW-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. Rettungskräfte waren nicht erforderlich. Den Sachschaden an den fahrbereiten Autos schätzt die Polizei auf mehrere tausend Euro.

