POL-UL: (HDH) Heidenheim - Bei Rot über die Ampel

Ulm (ots)

Am Samstagabend, gegen 18.30 Uhr kam es an der Kreuzung Wilhelm- / Schnaitheimer Straße zu einem Unfall mit drei leicht Verletzten. Ein 25-Jähriger fuhr auf der rechten Spur der Wilhelmstraße Richtung Gerstetten. Er missachtete die rote Ampel und stieß mit dem von links kommenden Audi zusammen. Im Audi wurde die 30-jährige Lenkerin und ihr 31-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Ebenso der Unfallverursacher in seinem Skoda. Die drei Kinder im Auto des Unfallverursachers im Alter von 7 und 17 Jahren blieben unverletzt. Am Skoda entstand ein Sachschaden in Höhe von 25.000 EUR, am Audi in Höhe von 18.000 EUR. Der Skoda schleuderte nach dem Zusammenstoß gegen eine Straßenlaterne, die beschädigt wurde. Umherfliegende Fahrzeugteile beschädigten weiter ein Gebäude. Bei der Unfallaufnahme wurde beim Verursacher eine Alkoholisierung erkannt. Ein Test vor Ort ergab einen Promillewert über der Grenze zur absoluten Fahruntauglichkeit. Er musste eine Blutprobe abgeben. Sein ausländischer Führerschein wurde einbehalten. Weil er keinen Wohnsitz in Deutschland hat musste er auf Weisung der Staatsanwaltschaft eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1.000 EUR bezahlen.

