POL Schwaben Nord: Unfallfluchten - Zeugenaufruf

Augsburg (ots) - Oberhausen - Am kommenden Sonntag (03.09.2023) findet am Helmut-Haller-Platz der Marktsonntag in Oberhausen statt. Im Rahmen des 15-jährigen Jubiläums des Polizeipräsidiums Schwaben Nord wird die Polizei hier mit einem Informationsstand vertreten sein. In der Zeit von 12.00 Uhr bis 18.00 Uhr haben Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, mit ...

