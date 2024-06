Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Ausländerfeindliche Beleidigung nach Zutrittsverweigerung

Ulm (ots)

Von Samstag auf Sonntag, etwa gegen Mitternacht, wollte ein 51-Jähriger in eine Diskothek in der Hirschstraße. Da er dem Türsteher aus vergangenen Tagen negativ in Erinnerung war, wurde ihm der Zutritt verweigert. Damit war der wohl nicht einverstanden. Die Schilderung, wie es weiterging, unterscheiden sich nun. Der Mann gibt an, vom Türsteher grundlos geschlagen worden zu sein. Dem widerspricht eine andere Aussage, dass der Türsteher das Fahrrad des 51-Jährigen vom Notausgang wegstellte und der Türsteher dabei angegriffen wurde. Als dem Mann dann klar wurde, dass er nicht reinkam, beleidigte er den Türsteher mit ausländerfeindlichen Äußerungen. Auch ein Hitlergruß wurde beobachtet. Als er bei der Polizei Anzeige erstattete und dort seine Gesinnung gegenüber Ausländern nicht geteilt wurde, kündigte er auch eine Beschwerde gegen die Polizeibeamten an und verließ das Revier. Die Polizei bittet nun Zeugen, die den Ablauf vor der Diskothek beobachtet haben, sich als Zeugen beim Polizeirevier Ulm-Mitte, Tel. 0731/188-3312, zur Verfügung zu stellen.

Polizeiführer vom Dienst (WE) Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm