Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaubeuren - Holzdieb auf frischer Tat erwischt

Am Freitag versuchte ein 75-Jähriger Holz bei Blaubeuren zu stehlen.

Ulm (ots)

Kurz nach 16.30 Uhr informierte ein 52-Jähriger die Polizei. Der Waldbesitzer gab an, dass ein Mann versucht habe, sein Holz zu stehlen. Das lag im Blaubeurer Ortsteil Wennenden an einem Waldweg. Der Besitzer der Holzbalken und Äste hatte es in mühevoller Arbeit dort gelagert und der 75-Jährige lud es in sein Fahrzeug ein. Bis zum Eintreffen der Polizei hielt der Zeuge den mutmaßlichen Holzdieb fest. Das brennbare Gut musste der Senior wieder ausladen. Der Mann entschuldigte sich für sein Verhalten und räumte die Tat ein. Den Senior erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahl.

++++1110039

