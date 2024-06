Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Wangen - Einbrecher schlägt bei Firma Scheibe ein

Auf Beutesuche war ein Unbekannter am Wochenende in Wangen.

Ulm (ots)

Zwischen Freitag 17 Uhr und Sonntag 16 Uhr war der Täter in dem Firmengebäude in der Daimlerstraße zu Gange. Ein Unbekannter hatte das Glas an einem Fenster eingeschlagen. Durch die entstandene Öffnung griff er durch und entriegelte das Fenster. Im Innern suchte der Einbrecher in mehreren Büroräumen nach Beute. Dabei brach er Schränke und Rollcontainer auf. Ob er fündig wurde, ist noch unklar. Seine Spuren ließ der Einbrecher am Tatort zurück. Die Polizei Uhingen (Tel. 07161/93810) hat Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen.

