POL-WHV: Pressemeldung der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland vom 30.04. bis 01.05.2024

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

Pressemeldung der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland vom 30.04. bis 01.05.2024

Wilhelmshaven (ots)

Einbruch in Gartenlaube Im Tatzeitraum von Montag auf Dienstag kam es zu einem Einbruch in eine Gartenlaube in einem Kleingartenverein im Neuengrodener Weg. Hierbei wurden mehrere Fenster und die Tür zur Gartenlaube gewaltsam geöffnet. Es werden zwei Vorhängeschlösser aus der Gartenlaube täterseitig entwendet. Zurückgelassenes Tatwerkzeug wird sichergestellt. Balkonbrand Am Vormittag des 01. Mai kam es zu einem Balkonbrand in der Heinrichstraße. Hierbei wurde das tatbetroffene Balkongerüst sowie eine Glasscheibe beschädigt. Die Feuerwehr hat den Brand abgelöscht, die Brandermittlungen dauern an. Nacht Tanz in den Mai Einsatztechnisch war die Polizei Wilhelmshaven vereinzelt bei gemeldeten Ruhestörungen bei privaten Maifeiern in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gefordert. Insgesamt kam es aber zu keinen nennenswerten Vorkommnissen. Veranstaltung Pumpwerk Auch die mit ca. 100 Personen gut besuchte Veranstaltung des DGB auf dem Gelände des Pumpwerkes am 01.05.2024 in der Zeit von 11:00 Uhr bis 15:00 Uhr verlief friedlich und störungsfrei.

