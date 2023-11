POL Schwaben Nord: Einbruch in Einfamilienhaus

Augsburg (ots) - Neusäß - Am gestrigen Mittwoch (08.11.2023) gegen 18.45 Uhr versuchten zwei bislang unbekannte Täter gewaltsam ein Gartentor am Alten Hammelberg zu öffnen. Ein Zeuge bemerkte die Personen und sprach sie an. Daraufhin flüchteten die bislang unbekannten Täter in Richtung Portnerstraße. Die bislang unbekannten Personen wurden wie folgt beschrieben: männlich, ca. 170cm, dunkle Kleidung, kräftige ...

mehr